Порт «Бердянськ» втратив $4,6 мільйона через агресію РФ



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Керівник порту заявив, що через кризову ситуацію порт почав розробляти нові напрямки діяльності

У 2018 році повністю втрачено металопродукцію та глину, - керівник порту

Порт «Бердянськ» втратив 4,6 мільйона доларів внаслідок агресії РФ на Донбасі та в Азовському морі. Про це повідомляється на сайті порту «Бердянськ».

«У 2018 році «повністю втрачено металопродукцію та глину – всього 840 тисяч тонн. Відтак втрати підприємства за 2018 рік склали 4,6 мільйонів доларів», - зазначив керівник державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт» Олександр Трощенков під час зустічі із предстаниками спеціальної місії ЄС.

Керівник порту також зауважив, що через кризову ситуацію керівництво ДП «БМТП» почало диверсифікувати напрямки діяльності та вантажі, що обробляються. В серпні 2018-го після придбання нового перевантажувального обладнання та введення нової технології перевалки зернових, за півроку вдалось опрацювати 200 тисяч тонн зернових вантажів.

«В надскладних умовах вдалось залучити унікальний вантаж для Бердянського порту — комплекти вітрогенераторів «General Electrik» для будівництва Приморської ВЕС-1», - наголосив керівник порту.

Крім того повідомляється, що успішна робота з комплектами вітроенергетичних установок, схвальні рекомендації партнерів з транспортно-логістичної компанії «Холлеман Україна», обширні складські майданчики, на яких одномоментно можна розмістити 26 комплектів вітрогенераторів, прямі під’їзди до порту та пряма автомагістраль дозволяють розраховувати на залучення додаткових обсягів вітроенергетичного обладнання до 182 комплектів.

Як партнера ДП «БМТП» вже розглядають фірма Vestas, китайські виробники «China Machinery Engineering Corporation», які відвідували Бердянський порт, та інші компанії. Єдина проблема, яка може завадити залучити такий необхідний вантаж — відсутність потужних портових кранів.

Тому одним з основних проектів, які прагнуть реалізувати в Бердянському порту за підтримки європейських партнерів є придбання мобільного крану типу Liebherr LHM 550 або його еквіваленту вантажопідйомністю 144 тонни.

Голова представництва групи Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон у свою чергу підкреслив, що будуть розглядатись як великі інфраструктурні проекти для розвитку регіону, так і локальні.

Голова політичної секції представництва ЄС в Україні Фабіо Делла Піазза запевнив у незмінній підтримці України з боку Європейського співтовариства. Наприкінці зустрічі керівник Групи підтримки України при Єврокомісії Петер Ваґнер висловив сподівання, що проекти, озвучені керівництвом Бердянського порту, знайдуть підтримку, як у Європейського інвестиційного банку, так і в інших установах ЄС.

Як повідомлялось, з 27 січня до 2 лютого в Україні працювала місія Європейського Союзу з метою оцінки можливостей спільної реалізації низки проектів інфраструктурного розвитку Приазов'я.

Міністр інфраструктури повідомив 1 лютого, що Україні від незаконної блокади РФ Азовського моря загалом завдано збитків в обсязі близько 10 мільярдів гривень.