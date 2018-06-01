  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    Посли ЄС вирішили продовжити заборону на інвестиції в Крим – ЗМІ

    • Розсилка
    Крим - Посли ЄС вирішили продовжити заборону на інвестиції в Крим – ЗМІ
    Крим

    Рішення може бути схвалене 18 червня

    Посли Європейського союзу вирішили продовжити заборону на інвестиції в Крим.

    Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Юзвяк у Twitter.

    «Посли Євросоюзу цього тижня вирішили продовжити заборону для членів ЄС на інвестиції в Крим на один рік. Це буде схвалено міністрами 18 червня», – розповів Юзвяк.

    Санкції були запроваджені у 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. З того часу їх кілька разів продовжували і розширювали.

    Вони передбачають, зокрема, заборону на придбання нерухомості в Криму, фінансування тамтешнього бізнесу та надання послуг.

    До слова, нещодавно в ОБСЄ розкритикували санкції проти «РИА Новости» в Україні.

    Читайте також
    ЄС Крим економіка санкції інвестиції посол Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ