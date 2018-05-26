В ОБСЄ розкритикували санкції проти «РИА Новости» в Україні

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В ОБСЄ вказали на необхідність гарантій від зловживання контролем над засобами масової інформації в Україні

Представник ОБСЄ з питань свободи медіа Арлем Дезір засудив дії Ради національної безпеки і оборони, яка на 3 роки заборонила інформагентство «РИА Новости» в Україні.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Свобода вираження поглядів і свобода ЗМІ є основоположними зобов'язаннями держав-учасниць ОБСЄ. Будь-які обмеження цих прав мають бути ... пропорційними і забезпечувати гарантії від зловживань (обмеженнями, — ред.)», — заявив Дезір.

Також він вказав на необхідність гарантій від зловживання контролем над засобами масової інформації в Україні.

Зокрема, у переліку санкції проти юридичних осіб міститься представництво в Україні російського інформагентства «РИА Новости», а також товариство «Інтерселект».

Як повідомлялося, ЄС планує продовжити антиросійські санкції ще на півроку.

Також Сполучені Штати і далі запроваджуватимуть санкції щодо Росії через стратегічний виклик, який створює Кремль для Вашингтона, агресію РФ проти союзників США, невиконання Москвою Мінських угод і спроби втручання у демократичні вибори.

Нагадаємо, МЗС Великої Британії прогнозує посилення санкцій проти Росії. Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон вважає введення США додаткових санкцій відносно Росії дієвим заходом і розглядає можливість аналогічного кроку з боку Лондона.