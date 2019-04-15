Пов’язані з Зеленським особи вже підготували документи для компенсації за Приватбанк - Порошенко



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Якщо екс-власники Приватбанку отримають компенсацію, то зіпсуються стосунки з МВФ та може знизитись курс гривні

Кандидат в президенти Петро Порошенко впевнений, що у випадку перемоги на виборах його суперника Ігор Коломойський зможе отримати з держбюджету 2 млрд за Приватбанк. Про це він повідомив сьогодні на зустрічі з бізнесом.

«Я був шокований вимогою компенсації $2 млрд за Приватбанк», - сказав він.

На думку президента, «це питання вже на столі».

«Так само на столі питання щодо позову до суду щодо визнання незаконною націоналізації, які вони намагаються дуже швидко провести до президентських виборів, щоб потім сказати, що це відбулося без їх участі. Не вийде», - заявив Порошенко.

Він попередив, що різкі рухи щодо банку створюють певні загрози коштам його численних клієнтів (22 млн вкладників). «Рішення на користь його попереднього власника стане потужним ударом по співпраці з МВФ. Задній хід викличе глибоку кризу в стосунках з МВФ. З відповідними ризиками для макроекономічної стабільності, для курсу і може потягнути за собою нову кризу», - додав Порошенко.

«Ми не можемо допустити, щоб повернулась загроза дефолту, хоча ця ідея, судячи з інтерв’ю дуже подобається екс-власнику «Привата». Він каже «Без дефолту у нас розвитку неможливо». Але вона (ідея про дефолт – Прим.) не подобається мені», - заявив діючий президент.

Слід нагадати, що на початку квітня 2018 Ігор Коломойський в інтерв'ю «Економічній правді» заявив, що не має наміру повертати собі націоналізований Приватбанк, але хоче повернути $2 млрд, які були в уставному капіталі фінустанови.

18 грудня 2016 року Кабінет міністрів прийняв рішення про входження держави в капітал Приватбанку. Перед цим екс-власники банку просили державу увійти в капітал банку та провести його оздоровлення, а зі своєї сторони, гарантували невтручання в цей процес і зобов'язувались провести реструктуризацію кредитного портфеля банку до середини 2017 року.

Глава НБУ Валерія Гонтарева на прес-конференції, на якій оголосила про те, що йде у відставку, заявила, що за останні дні перед націоналізацією акціонери та керівництво Приватбанку провели незаконні махінації і вивели з банку понад 16 млрд грн.