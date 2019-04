Коломойський хоче повернути $2 млрд з Приватбанку



Після зміни влади в Україні Коломойський розраховує на «чесний і справедливий суд і чесну правову оцінку націоналізації банку»

Ігор Коломойський заявляє, що не має наміру повертати собі націоналізований Приватбанк, але хоче повернути $2 млрд, які були в капіталі фінустанови. Про це він сказав в інтерв'ю «Економічній правді», відповідаючи на запитання, чи планує він подавати нові позови з вимогою компенсації.

«Мені не потрібен Приватбанк. Але там лежало два мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть, і немає питань», - сказав Коломойський.

Він додав, якщо суд встановить, що щось було неправильно або незаконно зроблено під час націоналізації, то «будемо якось домовлятися, вирішувати або судитися».

«Не обов'язково ж відразу судитися. Мені незрозуміла позиція держави. Вони хочуть залишити собі Приватбанк? Нехай залишають», - сказав олігарх.

За його словами, Приватбанк є тягарем для держави.

«Вона (держава, – Ред.) не знає, що з банком робити. Держава просрала весь кредитний портфель, який був банку і зараз розповідає, що з вини Коломойського і Боголюбова по кредитах нічого не платиться», - заявив Коломойський.

Він додав, що після зміни влади в Україні він розраховує на «чесний і справедливий суд і чесну правову оцінку (націоналізації банку – ред.)».

«Поки буде Порошенко, ніякого справедливого суду в країні не буде. І не тільки з мого питання. Я нікуди не поспішаю. Для мене це не питання життя і смерті. Питання не в грошах, а в принципі», - запевняє Коломойський.

Нагадаємо, у грудні 2016 року уряд України націоналізував Приватбанк. НРа його докапіталізацію держава витратила понад 155 млрд гривень.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в $5,5 млрд.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

В інтерв’ю BBC в березні 2019 Коломойський заявив, що очікує на компенсацію в справі націоналізації банку в разі програшу Порошенка на виборах президента.