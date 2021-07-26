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    Економіка та фінанси

    Прем'єр Шмигаль отримав у чотири рази меншу зарплату за червень, ніж Ситник у НАБУ

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    Прем&rsquo;єр-міністр України Денис Шмигаль - Прем'єр Шмигаль отримав у чотири рази меншу зарплату за червень, ніж Ситник у НАБУ
    Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

    Посадовий оклад прем'єр-міністра склав 46 775 гривень

    Заробітна плата прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за червень склала 55,1 тис. гривень, тоді як директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник за червень отримав 215 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

    Посадовий оклад прем'єр-міністра склав 46 775 гривень, на відрядження – 8 254 гривні.

    Таким чином, сума коштів, нарахована Шмигалем у червні, склала 55 107 гривень.

    Сума утриманих податків склала 10 745 гривень.

    Фактична сума, отримана Шмигалем, склала 44 361 гривню.

    Нагадаємо, 4 березня 2020 року Верховна Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначила новим прем'єр-міністром віцепрем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

    При цьому в червні і серпні 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримував однакову заробітну плату, яка становила 47,230 тис. гривень.

    Своєю чергою, заробітна плата глави Служби безпеки України Івана Баканова за червень склала 111 521 гривню.

    Теги: Верховна Рада НАБУ Артем Ситник Денис Шмигаль
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    Прем'єр Шмигаль отримав у чотири рази меншу зарплату за червень, ніж Ситник у НАБУ