Прем'єр Шмигаль отримав у чотири рази меншу зарплату за червень, ніж Ситник у НАБУ

Посадовий оклад прем'єр-міністра склав 46 775 гривень

Заробітна плата прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за червень склала 55,1 тис. гривень, тоді як директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник за червень отримав 215 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Посадовий оклад прем'єр-міністра склав 46 775 гривень, на відрядження – 8 254 гривні.

Таким чином, сума коштів, нарахована Шмигалем у червні, склала 55 107 гривень.

Сума утриманих податків склала 10 745 гривень.

Фактична сума, отримана Шмигалем, склала 44 361 гривню.

Нагадаємо, 4 березня 2020 року Верховна Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначила новим прем'єр-міністром віцепрем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

При цьому в червні і серпні 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримував однакову заробітну плату, яка становила 47,230 тис. гривень.

Своєю чергою, заробітна плата глави Служби безпеки України Івана Баканова за червень склала 111 521 гривню.