ПриватБанк попередив про нову схему шахрайства

Зловмисники збирають особисті дані під виглядом «колективного судового позову до банку»

ПриватБанк попередив про появу в Україні нової схеми масового фішингу особистих даних клієнтів під приводом подачі колективного позову до банку. Про це йдеться в офіційній заяві банку. «Оголошений групою осіб збір даних клієнтів, нібито необхідний для подачі колективного позову до банку під вигаданими приводами, є безпрецедентним в



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Зловмисники збирають особисті дані під виглядом «колективного судового позову до банку»

ПриватБанк попередив про появу в Україні нової схеми масового фішингу особистих даних клієнтів під приводом подачі колективного позову до банку. Про це йдеться в офіційній заяві банку.

«Оголошений групою осіб збір даних клієнтів, нібито необхідний для подачі колективного позову до банку під вигаданими приводами, є безпрецедентним в історії банківського ринку випадком масового фішингу особистих даних», – повідомляє прес-служба.

У банку нагадали, що передача особистих даних третім особам, тим більше через відкриті джерела і невідомі сайти, несе потенційну загрозу використання цих даних шахраями.

Фішери вимагають використання електронного цифрового підпису клієнтів, що може привести до заволодіння цифрового підпису клієнтів третіми особами.

Зазначається, що зловмисники обіцяють клієнтам банку гроші в разі «виграшу» позову. Для цього треба заповнити фейкову анкету з зазначенням всіх особистих даних, зокрема і тих, які можуть бути використані для шахрайських операцій.

Як відомо, фішинг - це вид шахрайства, метою якого є виманювання у довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних клієнтів онлайнових аукціонів, сервісів з переказу або обміну валюти, інтернет-магазинів, електронного банкінгу тощо.