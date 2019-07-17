Продаж майна банкрутів через е-аукціони відкладено



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Міністерство юстиції провалило процес розробки порядку продажу майна банкрутів, зазначив Нефьодов

Продажу майна банкрутів через електронні аукціони найближчим часом не буде, тому що Мін'юст не розробив порядок продажу такого майна.

Про це у колонці на Економічній правді написав голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

«Ви знаєте, що вже зовсім скоро повинні стартувати продажі майна банкрутів через електронні аукціони. Одразу спойлер — не стартують. Розповім чому. Зараз закінчується термін підготовки проекту функціонування електронної системи продажу майна банкрутів, яку має прийняти уряд. Мін'юст, як відповідальний за формування та реалізацію політики, повинен був підготувати цей документ», — пише Нефьодов.

За його словами, уряд і весь ринок чекають зрозумілих, прозорих правил реалізації майна боржників через електронні торги, гарантій повернення грошей кредиторів, зростання позиції України в рейтингу Doing Business і, можливо, навіть зниження кредитних ставок у банках.

«Чекає не дочекається, оскільки Мін'юст завалив процес розробки порядку продажу майна банкрутів. Мінекономрозвитку і профільні асоціації направили до Мін'юсту пропозиції з вимогами до адміністратора системи і технічними умовами, бо, очевидно, тільки одна дворівнева система аукціонів зараз має достатній досвід їх проведення. Це Прозорро.Продажі, і слід це враховувати», — зазначає керівник відомства.

Нефьодов стверджує, що в проекті урядової постанови, розміщеної на сайті Мін'юсту, не прописаний порядок проведення аукціонів з продажу майна банкрутів, тому адміністратор торгів зможе застосовувати різні процедури для різних учасників на свій розсуд.

«Хоча побачити проект постанови було не так просто, його нарешті вдалося знайти на сайті Мін'юсту (причому раджу шукати в гуглі за ключовими словами, оскільки сховали його добре). Більшість норм скопійовані з Кодексу — «за все хороше, проти всього поганого». Але потім. Ось наприклад: відсутній порядок проведення аукціонів. Відсутні положення, що регламентують, яким чином має проводитися аукціон на підвищення ціни або аукціон на зниження ціни. Визначення процедур покладено на рівень самого адміністратора і його внутрішній документ — регламент адміністратора. Тобто згідно з цим проектом, адміністратор системи матиме можливість сам визначати порядок, змінювати правила гри, застосовувати різні процедури для різних учасників тощо», — акцентує експерт.