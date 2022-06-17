Проект RGC Production за три роки перетворився в інноваційний кластер
Завдяки проекту було створенно 1000 нових робочих місць
Три роки тому – в 2019 році у Львові розпочав роботу перший автоматизований завод з виробництва газового обладнання RGC Production. За цей час проект перетворився на інноваційний кластер, в якому виготовлено 3 000 шафових газорегулюючих пунктів, 1 000 вузлів обліку газу та 60 000 модемів 104.ua Smart.
RGC Production у Львові став свого роду тестовим майданчиком для масштабування бізнесу по всій Україні. Вже в січні 2021 року відкрито другий автоматизований завод у Дніпрі, а в грудні 2021 року – третій у Вінниці. В серпні 2021 року газорегулюючі пункти виробництва RGC Production пройшли успішне тестування газоводневою сумішшю. Позитивний результат випробувань підтверджений Бюро Верітас – міжнародного лідера з сертифікації і контролю якості процесів та продуктів.
За цей час на заводах RGC Production виготовлено більше 3 000 шафових газорегулюючих пунктів (ШГРП), 1 000 вузлів обліку газу (ВОГ), 30 000 мембранних ШГРПВ/ВОГ, 650 газових фільтрів, 60 000 модемів 104.ua Smart. Все це обладнання використовується для відновлення та модернізації мереж газорозподільними компаніями, що працюють під брендом РГК.
«РГК в своїй технічній та виробничій політиці орієнтується на європейські стандарти та інноваційні підходи. При виробництві газового обладнання використовуються комплектуючі кращих європейських виробників, – говорить Олексій Тютюнник, операційний директор РГК. – Це дозволяє нам під час війни швидко виробляти якісне обладнання для відновлення газових мереж і забезпечувати сотні людей роботою».
Лише за останній місяць сучасні автоматизовані заводи RGC Production у Львові, Вінниці і Дніпрі відвантажили з виробництва 98 шафових газорегулюючих пунктів. Газове обладнання буде направлене для якнайшвидкшого відновлення газопостачання в населених пунктах Київської, Чернігівської, Миколіївської, Сумської, Житомирської, Запорізької та Харківської областей, що постраждали від руйнувань.
«Незважаючи на війну в Україні, всі виробництва RGC Production працюють на повну потужність, цим самим підтримуючи ЗСУ та зміцнюючи газовий та економічний фронт України в цілому, – говорить Олександр Волович, керівних проекту RGC Production. – В портфелі РГК є ряд потужних бізнес-кейсів, які ми обов’язково найближчим часом реалізуємо».
За три роки роботи проект RGC Production перетворився на інноваційний кластер. За цей час було реалізовано 20 іноваційних бізнес-проектів. З огляду на потребу у відновлені зруйнованої інфраструктури розглядається можливість виробництва поліетиленових труб, фітінгів, кранів та фланців на виробничих майданчиках в Дніпрі та Луцьку.