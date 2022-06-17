Мобільний оператор запустив реєстрацію номерів через «Дію»: інструкція

Послуга доступна для абонентів lifecell

Від сьогодні, 17 червня, абоненти lifecell можуть зареєструвати свій номер у застосунку «Мій lifecell» за допомогою цифрових документів у «Дії». Про це повідомляє пресслужба мобільного оператора.

«Реєстрація мобільного номеру забезпечує найбільший захист від перевипуску шахраями SIM-карти абонента й отримання доступу до персональних даних. Запуск реєстрації номеру телефону в застосунку «Мій lifecell» за допомогою сервісу «Дія» допоможе абонентам легко та швидко пройти процедуру без відвідування магазину оператора», – йдеться в повідомленні.

Для того, щоб зареєструвати номер lifecell через «Дію», треба пройти декілька кроків:

клікнути на відповідний банер в застосунку «Мій lifecell» («Зареєструйте номер» для анонімних абонентів або «Завершіть реєстрацію» для персоніфікованих);

дати згоду на реєстрацію;

ввести код перевірки, який надійде на номер телефону;

через застосунок «Дія» підтвердити запит на копії цифрових документів та підтвердити передачу цих копій lifecell (через «Дія.Підпис»);

підтвердити правильність своїх персональних даних, що відображаються на екрані; отримати повідомлення, що номер успішно зареєстровано.

Оператор зазначив, що реєстрація номеру за допомогою документів у «Дії» є логічним продовженням інтеграції із застосунком – півтора року тому lifecell першим почав застосовувати шерінг електронних документів у “Дії”, що дозволило значно спростити механізм авторизації та реєстрації номерів абонентів в магазинах оператора.

Нагадаємо, що згодом у «Дії» можна буде розмитнити авто.