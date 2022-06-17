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    Культура

    Організатор Євробачення заявив, що Україна не зможе прийняти конкурс у 2023

    Україну позбавили права проводити Євробачення у 2023 році - Організатор Євробачення заявив, що Україна не зможе прийняти конкурс у 2023
    Україну позбавили права проводити Євробачення у 2023 році
    фото з відкритих джерел

    «Євробачення-2023» ймовірно проведуть у Великій Британії

    «Євробачення-2023» відбудеться не в Україні. Організатори конкурсу звернулися до Великої Британії, щоб обговорити можливість провести конкурс там, оскільки представник цієї країни посів друге місце.

    «Керівна рада прийшла до висновку, що з огляду на поточні обставини, гарантії безпеки та оперативні, необхідні телерадіостанції для проведення, організації та виробництва пісенного конкурсу «Євробачення» відповідно до правил, не можуть бути виконані суспільним мовником», – йдеться в заяві.

    У результаті цього рішення, відповідно до правил організатори розпочнуть переговори з Великою Британією щодо потенційного проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2023» у Сполученому Королівстві.

    Раніше український уряд утворив Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу «Євробачення».

    Згодом стало відомо, що Україна розпочинає підготовку до «Євробачення-2023».

    Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

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    Теги: росія окупанти Євробачення війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Організатор Євробачення заявив, що Україна не зможе прийняти конкурс у 2023