Профспілка гірників: гроші на зарплати шахтарям «Львіввугілля» заарештовані



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Гірники вимагають виплатити їм заробітну плату

Кошти начебто арештовані на рахунках АБ «Укргазбанк»

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що 50 мільйонів гривень на борги із зарплати львівським шахтарям заблокували в «Укргазбанку».

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Обіцяні вчора, 12 червня, під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом представникам трудового колективу ДП «Львіввугілля» 50 млн грн коштів на виплату заборгованості із заробітної плати заблоковані. Зазначені кошти мають надійти від ПАТ «Центренерго» за відвантажене вугілля львівським шахтарям», - зазначив Волинець.

За його словами, кошти арештовані на рахунках АБ «Укргазбанк».

Нагадаємо, 12 червня глава уряду Володимир Гройсман зустрівся із гірниками ДП «Львіввугілля». Приводом для зустрічі стала непроста ситуація на підприємстві, де зростає заборгованість по заробітній платі, не відвантажується продукція, а на деяких шахтах зупинено видобуток через непорозуміння з керівництвом копалень.

Прессекретар президента України Юлія Мендель повідомила, що перший транш – 41 млн грн - на зарплати шахтарям надійде вже 10-11 червня.