Перший транш на зарплати шахтарям надійде сьогодні-завтра - Мендель



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10 червня гірники усіх шахт Державного підприємства «Львіввугілля» оголосили страйк і перекрили міжнародну трасу на знак протесту проти невиплати зарплат

5 червня на зарплати шахтарям виділили 300 мільйонів гривень, - речниця Зеленського

Прессекретар президента України Юлія Мендель повідомила, що перший транш – 41 млн. грн - на зарплати шахтарям надійде вже сьогодні-завтра. Про це вона заявила під час брифінгу, повідомляє «Укрінформ».

Речниця президента нагадала, що у середу (5 червня — ред.) на зарплати шахтарям виділили 300 мільйонів гривень.

За її словами, ці гроші все одно не розв'яжуть питання заборгованості.

«Найбільша проблема полягає в тому, що нинішня ціна за вугілля – 2800 гривень – зависока для «Центренерго», що відмовляється купувати вугілля за такою ціною. Нині представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, ПАТ «Центренерго» та ДП «Львіввугілля» ведуть перемовини щодо зменшення ціни до 2400 гривень. Це буде системне вирішення проблеми», - розповіла Мендель.

За словами Мендель, Зеленський робить усе можливе для розв'язання проблеми щодо погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям, але питання залишається в межах компетенції уряду.

Як повідомлялося, 10 червня гірники усіх шахт Державного підприємства «Львіввугілля» оголосили страйк і перекрили міжнародну трасу на знак протесту проти невиплати зарплат.

Раніше, 7 червня гірники двох шахт – «Межирічанська» і «Степова» ДП «Львіввугілля» відмовилися спускатися у забої до повного погашення заборгованості по заробітній платі.