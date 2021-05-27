Прокурор назвав основні причини закриття справи «Роттердам+»

20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+»

Справа «Роттердам+» закрита через відсутність факту порушення закону, відсутність збитків і сплив строків досудового розслідування.

Про це повідомив керівник групи прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Денис Демків в інтерв’ю виданню «Цензор.Нет».

«Мною станом на 20 травня не встановлено доказів: а) порушення законодавства, як би це вимагало законодавство з боку контрольно-ревізійних органів; б) експертизи, які би чітко вказували настання збитків від цього порушення; в) в нас більше немає строків досудового розслідування. Іншу оцінку я давати не можу», – наголосив прокурор.

Демків зазначив, що на підставі наявних матеріалів не міг ухвалити іншого рішення, крім як закрити справу «Роттердам+».

«Свою позицію висловив, і інше рішення я ухвалити не можу», – зазначив прокурор.

Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.

Нагадаємо, ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що одним із основних зацікавлених в відкритті справи «Роттердам+» був і залишається олігарх Ігор Коломойський.