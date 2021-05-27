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    Економіка та фінанси

    Прокурор назвав основні причини закриття справи «Роттердам+»

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    Керівник групи прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Денис Демків - Прокурор назвав основні причини закриття справи «Роттердам+»
    Керівник групи прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Денис Демків
    Фото: Цензор.нет

    20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+»

    Справа «Роттердам+» закрита через відсутність факту порушення закону, відсутність збитків і сплив строків досудового розслідування.

    Про це повідомив керівник групи прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Денис Демків в інтерв’ю виданню «Цензор.Нет».

    «Мною станом на 20 травня не встановлено доказів: а) порушення законодавства, як би це вимагало законодавство з боку контрольно-ревізійних органів; б) експертизи, які би чітко вказували настання збитків від цього порушення; в) в нас більше немає строків досудового розслідування. Іншу оцінку я давати не можу», – наголосив прокурор.

    Демків зазначив, що на підставі наявних матеріалів не міг ухвалити іншого рішення, крім як закрити справу «Роттердам+».

    «Свою позицію висловив, і інше рішення я ухвалити не можу», – зазначив прокурор.

    Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

    Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

    На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

    Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

    Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.

    Нагадаємо, ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що одним із основних зацікавлених в відкритті справи «Роттердам+» був і залишається олігарх Ігор Коломойський.

    Теги: НАБУ САП розслідування Роттердам+
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    Прокурор назвав основні причини закриття справи «Роттердам+»