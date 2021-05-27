«Розборки» за землю: депутату повідомили про підозру у стрілянині

Конфлікт стався через спірні земельні питання між двома групами громадян, в ході якого почалась стрілянина

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

У Миколаївській області депутату райради повідомили про підозру у замаху на вбивство й носінні зброї без дозволу. Про це повідомляє обласна прокуратура.

У відомстві заявили, що керівником Миколаївської обласної прокуратури, відповідно до ст. 481 КПК України, вручено письмове повідомлення про підозру депутату Баштанської райради за фактами замаху на вбивство, носіння та зберігання зброї без відповідного дозволу та незаконної переробки вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 КК України).

У прокуратурі нагадали, що 13 травня 2021 року в полі неподалік села Новоінгулка між двома групами громадян стався збройний конфлікт, у результаті якого поранення отримали двоє чоловіків з обох сторін конфлікту.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Як відомо, конфлікт стався через спірні земельні питання між двома групами громадян, в ході якого почалась стрілянина. Поранення отримали двоє чоловіків, 30-ти и 53-х років, із обох сторін конфлікту.

Потерпілі були доставлені до лікарні з вогнепальними пораненнями у ноги.

Також повідомлялося, що поліція затримала підозрюваного у вбивстві відомого українського історика.