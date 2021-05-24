Вовк назвав головного лобіста справи «Роттердам+»

Вовк зазначив, що роль Ігоря Коломойського в справі «Роттердам+» спостерігалась з 2016 року

Коломойський є одним з основних інтересантів сфабрикованої справи «Роттердам+», - Вовк

Одним із основних зацікавлених в відкритті справи «Роттердам+» був і залишається олігарх Ігор Коломойський, заявив колишній підозрюваний у цій справі, ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк.

Відповідну заяву він зробив в ефірі телеканалу «Прямий».

«Я вважаю, що інтересантом того, щоб ця справа жила всупереч законодавству, всупереч здоровому глузду є Ігор Валерійович», – заявив Вовк.

Він зазначив, що роль Ігоря Коломойського в цьому провадженні спостерігалась з самого початку, з 2016 року.

«Спочатку це була медійна атака, потім це були серії ідентичних цивільних адміністративних позовів, всі були програні, після того вже була ескалація з кримінальним провадженням під президентські вибори. Ще більший вал матеріалів на телеканалі «1+1». І після гримання по столу новим президентом вимагання результатів від НАБУ були оголошені підозри», – заявив Вовк.

Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.