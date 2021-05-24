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    Економіка та фінанси

    Вовк назвав головного лобіста справи «Роттердам+»

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    Вовк зазначив, що роль Ігоря Коломойського в справі &laquo;Роттердам+&raquo; спостерігалась з 2016 року - Вовк назвав головного лобіста справи «Роттердам+»
    Вовк зазначив, що роль Ігоря Коломойського в справі «Роттердам+» спостерігалась з 2016 року

    Коломойський є одним з основних інтересантів сфабрикованої справи «Роттердам+», - Вовк

    Одним із основних зацікавлених в відкритті справи «Роттердам+» був і залишається олігарх Ігор Коломойський, заявив колишній підозрюваний у цій справі, ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк.

    Відповідну заяву він зробив в ефірі телеканалу «Прямий».

    «Я вважаю, що інтересантом того, щоб ця справа жила всупереч законодавству, всупереч здоровому глузду є Ігор Валерійович», – заявив Вовк.

    Він зазначив, що роль Ігоря Коломойського в цьому провадженні спостерігалась з самого початку, з 2016 року.

    «Спочатку це була медійна атака, потім це були серії ідентичних цивільних адміністративних позовів, всі були програні, після того вже була ескалація з кримінальним провадженням під президентські вибори. Ще більший вал матеріалів на телеканалі «1+1». І після гримання по столу новим президентом вимагання результатів від НАБУ були оголошені підозри», – заявив Вовк.

    Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

    Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

    На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

    Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

    Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.

    Теги: Ігор Коломойський НКРЕКП вибори НАБУ Дмитро Вовк Роттердам+
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    Вовк назвав головного лобіста справи «Роттердам+»