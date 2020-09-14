Прокурор САП закликав ініціаторів Роттердам+ не ховатися від суду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чумак уже двічі не з'явився в суд за заявою, в якій вимагає переглянути рішення САП про закриття справи через відсутність складу злочину в дії підозрюваних осіб

За словами сторони захисту, термін для розгляду скарги на рішення САП про закриття справи уже сплив

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко заявив, що заява Віктора Чумака про скасування рішення САП про закриття справи «Роттердам+» подана некоректно, і закликав його з'явиться до суду для з’ясування свого статусу в цьому процесі.

Про це він повідомив в ході засідання Вищого антикорупційного суду 14 вересня.

«Скарга подана не заявником у кримінальному проваджені, як це передбачено чинним законодавством, а його представником... Якщо ми виходимо з того, що Чумак є заявником, то без його участі справа дійсно не може розглядатися», - зазначив адвокат.

Слідча суддя відклала розгляд справи, посилаючись, в тому числі, на «правову невизначеність» стосовно статусу Чумака в цьому процесі.

«У зв’язку з тим, що виникла дійсно правова невизначеність питання стосовно саме пана Чумака, його позиції до скарги адвоката Гаврилюк, яка відповідно до документів є його представником… відкладається розгляд справи до 9:30 23 вересня», - постановила слідча суддя Катерина Широка.

Чумак уже двічі не з'явився в суд за своєю заявою, в якій вимагає переглянути рішення САП про закриття справи через відсутність складу злочину в дії підозрюваних осіб.

За словами сторони захисту, термін для розгляду скарги на рішення САП про закриття справи уже сплив.

«Процесуальний кодекс передбачає 5-денний термін для розгляду такого роду скарг. 5-денний термін, наскільки нам відомо, збіг ще 7 вересня. Наразі справа триває», - зазначила за результатами судового засідання адвокат Ірина Одинець.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам +» через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули «Роттердам+». До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

9 серпня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

Раніше повідомлялося, що термін досудового розслідування у справі «Роттердам +» закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.