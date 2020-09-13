Генпрокурор і Зеленський намагаються відмазати однопартійця-корупціонера, – екснардеп



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Підозра нардепу Олександру Юрченку вже декілька днів лежить на столі Генпрокурора Ірини Венедіктової

Підозра нардепу Юрченку вже декілька днів лежить на столі Генпрокурора Венедіктової, – Мосійчук

Президент Володимир Зеленський і генпрокурор Венедиктова намагаються «відмазати» однопартійця-корупціонера нардепа «Слуги народу» Олександра Юрченка, чий помічник днями був затриманий за хабар у $13 тис.

Про це пише у Facebook український політик, ексдепутат Ігор Мосійчук.

«НАБУ затримало на отриманні частини хабара 13000$ з 200000$ помічника народного депутата від «Слуги народа» Олександра Юрченка який призначався самому нардепу за законопроект пов’язаний з побутовими відходами. НАБУ документувало злочинну, корупційну діяльність нардепа Юрченка декілька місяців, зібрано достатню доказову базу», – пише політик.

За словами Мосійчука, підозра нардепу Олександру Юрченку вже декілька днів лежить на столі Генпрокурора Ірини Венедіктової і не погоджується.

«Дуже схоже на те, що генпрокурор Венедіктова і президент Володимир Зеленський намагаються відмазати однопартійця-корупціонера нардепа Юрченка», – підкреслив ексдепутат.

Нагадаємо, Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу».

Як повідомлялося, адвокати Лероса просять допитати нардепа Тищенка через підпал авто.

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