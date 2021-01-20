В «Укрметалургпромі» просять Мінекономіки додатково ще раз опрацювати питання граничних строків для спеціалізованих вантажних вагонів

«Дефіцит спеціальних вагонів може призвести до зривів відгрузки продукції»

Промисловці просять мінекономіки не скорочувати терміни експлуатації вагонів, адже це призведе до серйозного дефіциту

Ініціатива Міністерства економіки та міністерства інфраструктури скоротити термін експлуатації спеціальних вантажних вагонів спричинить на ринку дефіцит особливого рухомого складу. Це може призвести до зривів поставок продукції. Тож потрібно пом’якшити вимоги, які висувають міністерства. З таким закликом звернулася до глави Міністерства економіки Ігоря Петрашко Асоціація «Укрметалургпром» у своєму відкритому листі.

«Граничні строки спеціалізованих вантажних вагонів значно обмежуються. Це призведе до суттєвого скорочення їх кількості. З експлуатації буде виведено 1620 одиниць обкотишовозів, а це 34% доступного парку. Цей спеціалізований рухомий склад є гостродефіцитним. Важко поповнити баланс вагонів, що вибувають, через тривалий термін окупності та обмежений сегмент ринку, де такі вагони можуть бути використані», – сказано у листі.

Дефіцит спеціальних вагонів може призвести до зривів відгрузки продукції. Тому в «Укрметалургпромі» просять Мінекономіки додатково ще раз опрацювати питання граничних строків для спеціалізованих вантажних вагонів.

Ще одну загрозу, на переконання промисловців, несе викладена у проекті наказу вимога обов’язково здійснювати продовження строку служби вантажних вагонів кожні три роки, причому тільки після проведення капітального ремонту.

«Це несе в собі значні ризики тривалого узгодження технічних умов, необхідних для проведення таких ремонтів (зазвичай ТУ для напіввагонів виконують на 10-11 років). Це призведе до неможливості експлуатації значної кількості рухомого складу, який буде знаходитись у межах дозволених граничних строків. Доцільніше було б здійснювати продовження терміну служби усіх типів вагонів після капітального ремонту (КР) або капітального ремонту з продовженням строку (КРП) терміном до 5 років», – вказують у Асоціації.

Нагадаємо, Державна регуляторна служба (ДРС) не погодила проект наказу, яким Мінінфраструктури збиралося значно скоротити термін експлуатації вантажних вагонів, що призвело б до шаленого дефіциту майже всіх видів вантажних вагонів.

Проте Ігор Петрашко на початку грудня скликав закрите засідання, на якому збирався у ручному режимі, без представників промисловості і бізнесу, заблокувати рішення Державної регуляторної служби. В результаті з’явився альтернативний проект наказу, в якому вимоги бізнесу та УЗ були враховані лише частково.

Раніше президент Асоціації «Укрвідтранс», в яку входять оператори вантажних ж/д перевезень, Наталя Петриченко заявила, що намір Мінінфраструктури скоротити термін експлуатації вантажних вагонів порушує європейські директиви.