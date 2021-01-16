Керівника Національного агентства з акредитації затримано при отриманні хабара (відео)

Перший заступник нацагентства вимагав $2500 у транспортників

Працівниками Державного бюро розслідувань при спробі передачі хабара затримано посадовців Національного агентства з акредитації України.

«ДБР під час одержання неправомірної вигоди затримано першого заступника директора та радника директора Національного агентства з акредитації України (ч.3 ст. 368 ККУ)», – йдеться у повідомленні на сайті ДБР.

У ході досудового розслідування було задокументовано факт вимагання першим заступником Нацагентства неправомірної вигоди у сумі $2500 від представника комерційної структури у сфері транспортних перевезень.

Для одержання неправомірної вигоди чоловік також залучив у якості посередника радника директора Нацагенства.

Уточнюється, що 15 січня 2021 року цих посадовців було затримано в порядку ст. 208 КПКУ під час видачі дозвільної документації та одержання неправомірної вигоди за неї.

«Сьогодні, 16 січня, обом фігурантам слідчим ТУ ДБР у м. Києві повідомлено про підозру у вчиненні злочину з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 ККУ та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років», – поінформували у відомстві.

Викриття протиправної діяльності здійснювалось за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Національний орган з акредитації засвідчує компетентність юридичної особи чи відповідного органу з оцінки відповідності виконувати певні види робіт (випробування, калібрування, сертифікацію, контроль) і підпорядковується Міністерству економіки України. На сайті відомства першим заступником директора названо Ігоря Кунця.