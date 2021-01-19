Заборгованість із виплати зарплати скоротились за місяць на 700 млн грн – Мінекономіки

Заборгованість насамперед скоротилась завдяки підприємствам держсектору

В Україні сума заборгованості підприємств із зарплаті скоротилася за місяць майже на 700 млн грн (18%) ‒ з 3,8 млрд грн (станом на 7 грудня 2020) до 3,1 млрд грн. (станом на 11 січня 2021 року). Про це повідомляє Мінекономіки з посиланням на оперативні дані Державної служби України з питань праці.

Зазначається, що заборгованість насамперед скоротилась завдяки підприємствам держсектору.

«Найбільший внесок у погашення заборгованості зробили Донецька (299 млн грн), Львівська (169 млн грн) та Харківська (97 млн грн) області. Найбільшим боржником все ще залишається Донецька область з показником 719 млн грн», ‒ йдеться у повідомленні.

Водночас у Києві, де заборгованість сягає 337 млн грн, цей показник зменшився лише на 10,2 млн грн.

«Левова частка (89,1%) або 623,8 млн грн погашення заборгованості з заробітної плати припадає на підприємства державної форми власності.

З них підприємства Міненерго скоротили заборгованість на 535 млн грн, підприємства «Укравтодору» ‒ на 54 млн грн та «Укроборонпрому» ‒ майже на 43 млн грн, який є найбільшим боржником (587 млн грн) в розрізі центральних органів влади України», ‒ додали в Мінекономіки.

Як повідомлялося, уряд підвищив посадові оклади держслужбовцям. Мінімальний розмір посадового окладу у 2021 році в державних органах становитиме 4540 гривень.

Також у працівників клінічних лабораторій зросте зарплатня.

Згідно з нещодавно оприлюдненими статистичними даними, середній заробіток мешканців України вперше перевищив 12 тис. гривень і становить 12 174 грн. При цьому кожен п'ятий українець отримує офіційну зарплату не більше 6 тисяч. Традиційно найвищі зарплати в Києві - 17 494 грн (+ 1,4%, або 241 грн в порівнянні з вереснем), найнижчі – на Волині - 9861 грн (+ 1%, або 95 грн). Різниця в заробітках між ними збільшилася до 1,77 раза (місяць тому розрив був 1,75 раза).