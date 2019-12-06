Проти Геруса мають порушити кримінальну справу, - Войціцька
Рішення судув зобов’язали НАБУ та СБУ порушити кримінальну справу проти голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса за державну зраду та зловживання владою, - екснардеп
Правоохоронці мають порушити кримінальну справу проти голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса через повідомлення про те, що він взяв хабар за лобіювання імпорту електроенергії з Росії.
Про це заявила ексдепутат Вікторія Войціцька в ефірі Прямого телеканалу 4 грудня.
«Я думаю, що правоохоронні органи, в тому числі НАБУ, має на це прореагувати. Тому що в ЗМІ вже про це було заявлено. Тому дуже сподіваюся, що будуть подальші дії слідчі, відкрита справа і буде це з'ясовуватися», - сказала Войціцька.
ЗМІ повідомили, що рішеннями судів НАБУ та СБУ зобов’язали порушити кримінальну справу проти голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса за державну зраду та зловживання владою.
4 грудня під час ефіру на телеканалі «Прямий» народний депутат Ганна Скороход стверджувала про наявність корупційних ознак в діях Геруса при затвердженні правок до законів, що дозволили комерційний імпорт електроенергії з Росії.
«Вірогідно, пан Герус намагається таки відпрацювати ті гроші, які отримав за внесення цієї поправки ще два місяці тому. Іншого пояснення я просто знайти не можу. Іншого пояснення того, що не хочуть повністю заборонити імпорт електроенергії з Російської Федерації, я не бачу» - заявила нардеп Скороход.
Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити комерційний імпорт електроенергії з Росії.
З 1 жовтня почалася поставка електроенергії в режимі імпорту з Росії. Зростання імпорту російського струму призвело до обмеження виробництва електроенергії українськими енергопідприємствами. За даними експертів, імпортери російської електроенергії демпінгують на українському ринку, а обсяг російського струму, який постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%.