Проти Геруса мають порушити кримінальну справу, - Войціцька



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Вікторія Войціцька сподівається, що правоохоронні органи прореагують на дії Геруса

Рішення судув зобов’язали НАБУ та СБУ порушити кримінальну справу проти голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса за державну зраду та зловживання владою, - екснардеп

Правоохоронці мають порушити кримінальну справу проти голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса через повідомлення про те, що він взяв хабар за лобіювання імпорту електроенергії з Росії.

Про це заявила ексдепутат Вікторія Войціцька в ефірі Прямого телеканалу 4 грудня.

«Я думаю, що правоохоронні органи, в тому числі НАБУ, має на це прореагувати. Тому що в ЗМІ вже про це було заявлено. Тому дуже сподіваюся, що будуть подальші дії слідчі, відкрита справа і буде це з'ясовуватися», - сказала Войціцька.

ЗМІ повідомили, що рішеннями судів НАБУ та СБУ зобов’язали порушити кримінальну справу проти голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса за державну зраду та зловживання владою.

4 грудня під час ефіру на телеканалі «Прямий» народний депутат Ганна Скороход стверджувала про наявність корупційних ознак в діях Геруса при затвердженні правок до законів, що дозволили комерційний імпорт електроенергії з Росії.

«Вірогідно, пан Герус намагається таки відпрацювати ті гроші, які отримав за внесення цієї поправки ще два місяці тому. Іншого пояснення я просто знайти не можу. Іншого пояснення того, що не хочуть повністю заборонити імпорт електроенергії з Російської Федерації, я не бачу» - заявила нардеп Скороход.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити комерційний імпорт електроенергії з Росії.

З 1 жовтня почалася поставка електроенергії в режимі імпорту з Росії. Зростання імпорту російського струму призвело до обмеження виробництва електроенергії українськими енергопідприємствами. За даними експертів, імпортери російської електроенергії демпінгують на українському ринку, а обсяг російського струму, який постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%.