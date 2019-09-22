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    Економіка та фінанси

    Путін ніколи про це не скаже. Прості росіяни шостий рік втрачають доходи і накопичують борги

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    Понад чверть російських домогосподарств витрачають на погашення кредитів і оплату ЖКГ більше 75% сукупного доходу сім'ї - Путін ніколи про це не скаже. Прості росіяни шостий рік втрачають доходи і накопичують борги
    Понад чверть російських домогосподарств витрачають на погашення кредитів і оплату ЖКГ більше 75% сукупного доходу сім'ї

    Дві третини росіян мають як мінімум один кредит

    Росіяни втрачають доходи шостий рік поспіль і змушені брати нові кредити, щоб розплатитися за поточними.

    Про це пише gazeta.ru.

    Зазначається, що за результатами вересневого опитування в РФ, у 67% росіян є як мінімум один кредит. Банк Росії підрахував, що кредитне навантаження населення перевищило пік 2013-2014 років. Це зафіксовано в 2/3 російських регіонів.

    «Бачимо, що досить швидко зростає боргове навантаження, перш за все, за незабезпеченими кредитами», - сказала глава департаменту фінансової стабільності Центрбанку РФ Єлизавета Данилова.

    Глава мінекономрозвитку РФ Максим Орешкін раніше заявляв, що ситуація з кредитуванням фізосіб набуває рис соціальної проблеми.

    За його словами, у 15% російських позичальників більше 70% доходу йде на оплату боргів. Всесвітній банк також призводить тривожну для РФ статистику. Майже 60% російських позичальників відчувають труднощі з погашенням кредитів, 9% сімей мають прострочену заборгованість, 10% були змушені реструктурувати взяті кредити.

    Понад чверть російських домогосподарств витрачають на погашення кредитів і оплату ЖКГ більше 75% сукупного доходу сім'ї, відзначають у Всесвітньому банку.
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