Путін заявив про бажання США тримати Україну під контролем на гроші Росії



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Володимир Путін зазначив, що мова йде про транзитні гроші

За словами Путіна, США хочуть не дати добудувати газопровід «Північний потік-2»

Влада США хоче тримати Україну під зовнішнім управлінням, але так, щоб платила за це Росія. Про це заявив президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю росЗМІ.

Путін зазначив, що мова йде про транзитні гроші.

«Тобто вони Україну обходять і взяли її під зовнішнє управління, але хочуть, щоб Україна існувала в тому числі і за наші гроші. Самі не хочуть їм гроші давати. За рахунок транзитних грошей, щоб Україна хоч щось там отримувала від нас» , - сказав Путін.

Саме цим бажанням, за словами Путіна, пояснюються дії США, спрямовані на те, щоб не дати добудувати газопровід «Північний потік-2».

Нагадаємо, голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що представники України ведуть переговори зі Сполученими Штатами та іншими країнами з метою остаточно поховати російський проект «Північний потік-2».

Більше того, Коболєв заявив, що американські санкції щодо російського проекту «Північний потік-2» повністю зупинять будівництво газопроводу. Він додав, що російська сторона не володіє необхідними технологіями, щоб завершити проект.