У Німеччині захотіли перешкодити «Північному потоку-2»



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Екології посилаються на висновок берлінського інституту

Проєкт може завдати шкоди екології регіону Мекленбург-Передня Померанія

Німецькі екологи з товариства захисту навколишнього середовища захотіли перешкодити будівництву російського газопроводу «Північний потік-2». Вимога про зупинку робіт буде направлена в гірську інспекцію міста Штральзунд на півночі країни, пише видання WirtschaftsWoche.

За словами представників організації, виданий німецькою владою дозвіл на прокладку трубопроводу вимагає повторної перевірки, оскільки є побоювання, що проєкт завдасть шкоди екології регіону Мекленбург-Передня Померанія і всієї Німеччини.

Екології посилаються на висновок берлінського інституту, де говориться, що викиди метану при видобутку природного газу в Росії і в Європі в реальності вище, ніж було вказано в заявці, схваленій перед будівництвом газопроводу.

Нагадаємо, директор Євразійського центру Атлантичної ради США (Atlantic Council) Джон Гербст заявив, що будівництво російського газопроводу «Північний потік-2» затримається на два роки або навіть більше.

Як повідомлялося, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачено $300 млн допомоги Україні та санкції проти «Північного потоку-2».

Санкції США проти «Північного потоку-2» почали діяти одразу після підписання президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету на 2020 рік.

21 грудня 2019 року швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві газопроводу »Північний потік-2» через санкції США.

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