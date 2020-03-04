Україна і США обговорюють як остаточно поховати «Північний потік-2» - Коболєв



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Хоча росіяни «не є кращими в будівництві ефективних і сучасних судів», технічні можливості для завершення будівництва газопроводу все ще існують, - Коболєв

Росіяни спробують створити власні технічні можливості, щоб завершити прокладку трубопроводу - голова НАК «Нафтогаз України»

Україна веде переговори з США та іншими партнерами з метою перешкодити РФ відновити будівництво газогону «Північний потік-2». Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв під час виступу в Атлантичній раді у Вашингтон, повідомляє Укрінформ.

«Гра ще не закінчена. Росіяни спробують створити власні технічні можливості, щоб завершити прокладку трубопроводу», — зазначив Коболєв.

За словами голови Нафтогазу, хоча росіяни «не є кращими в будівництві ефективних і сучасних судів», технічні можливості для завершення будівництва газопроводу все ще існують.

«Ми зараз обговорюємо, в тому числі тут (в США — ред.), як бути впевненими, що цей проект похований остаточно», — зазначив Коболєв.

Також голова Нафтогазу зазначив, що у списку санкцій політика Сполучених Штатів щодо «Північного потоку-2» стала важливим кроком в питанні підтримки енергетичної безпеки України.

Коболєв заявив, що сподівається на подальшу підтримку США в цьому питанні.

Раніше голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявляв, що Росія і Німеччина свідомо брехали США, що санкції проти «Північного потоку-2» на нього не вплинуть.

Нагадаємо, у лютому цього року голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що російські компанії можуть постачати газ в Україну.