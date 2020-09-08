П’ять тисяч підприємств Закарпаття, що використовують газ, можуть користуватися сервісом «Бізнес онлайн»



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«Можливість дистанційного вирішення практично всіх питань, що стосуються розподілу газу, особливо цінна у період карантину»

Кожен із майже 5-ти тисяч юридичних осіб Закарпаття, яким надається послуга з розподілу природного газу, мають можливість використовувати кабінет «Бізнес онлайн» на сайті 104.ua. Йдеться про бюджетні установи та організації, підприємства тощо.

«Сьогодні представники юридичних осіб щонайменше раз на місяць приходять у АТ «Закарпатгаз». З даним сервісом є можливість не ходити на підприємство, а вирішувати всі питання дистанційно», — пояснила комерційний директор АТ «Закарпатгаз» Юлія Соколова.

В кабінеті «Бізнес онлайн» клієнти можуть подавати показання лічильника газу, переглядати історію розрахунків, отримувати рахунки на оплату послуги з розподілу газу та підписувати акти реалізації без необхідності відвідування організації.

Уклавши договір приєднання про використання системи електронного документообігу «104 Бізнес онлайн», споживач засвідчує свої дії за допомогою електронно-цифрового підпису. Саме ЕЦП дозволяє дистанційно оформлювати документи, пов’язані із виконанням договорів щодо надання послуги з розподілу газу.

«Можливість дистанційного вирішення практично всіх питань, що стосуються розподілу газу, особливо цінна у період карантину. Окрім зменшення кількості безпосередніх контактів між людьми, споживач суттєво економить час, адже всі процеси здійснюються швидко та оптимізовано», — каже начальник відділу комерційного споживання АТ «Закарпатгаз» Віталій Погоріляк.