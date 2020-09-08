Підприємці просять президента створити антирейдерську раду



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Ініціативу бізнесу підтримали народні депутати, громадськість, учені, представники ради бізнес-омбудсмена

Бізнесменам уже надійшла відповідь на їхнє звернення до президента України Володимира Зеленського, вони готують конкретні пропозиції щодо формату роботи ради, їх передадуть в Офіс президента

Представники української бізнес-спільноти ініціювали створення міжвідомчого органу при президентові України, який має контролювати захист бізнесу від рейдерства, пишуть «Подробности».

Однією з ініціаторів стала співзасновниця холдингової компанії «Петрус» Людмила Русаліна, яка заявляє, що роками потерпає від погроз, шантажу, фізичного насильства і замовних кримінальних проваджень.

«На мене були «наїзди» і погрози вбивством. Мене шантажували замовною кримінальною справою. Після звернень ці всі подання було розглянуто, і хочу показати результат цього – закриття замовного кримінального провадження, яке було проти мене, і підтвердження цього закриття на рівні Генеральної прокуратури, і також є судове рішення», – заявила вона на круглому столі, присвяченому питанням захисту від рейдерства.

Голова громадської організації «Стоп корупції» Роман Бочкала додав, що рейдерство в Україні – це проблема не тільки бізнесу, а й усієї країни.

«Саме тому ми і вирішили зібрати круглий стіл, аби послухати і представників бізнесу, і представників правоохоронних органів. І пролунала така ініціатива – що президент як гарант Конституції, як перша особа в державі – це саме та людина, яка може взяти на себе відповідальність за подолання рейдерства», – зазначив він.

Ініціативу бізнесу підтримали народні депутати, громадськість, учені, представники ради бізнес-омбудсмена, пишуть «Подробности». Підприємцям уже надійшла відповідь на їхнє звернення до президента України Володимира Зеленського. Журналісти зазначають, що він схвалив таку ініціативу, і тепер учасники круглого столу готують конкретні пропозиції щодо формату роботи ради та передадуть їх в Офіс президента.

Нагадаємо, що український бізнес отримав вже майже 5 млрд грн за програмою «5-7-9».

До слова, уряд скасував виплати допомоги для підприємців.