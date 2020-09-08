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    Підприємці просять президента створити антирейдерську раду

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    Ініціативу бізнесу підтримали народні депутати, громадськість, учені, представники ради бізнес-омбудсмена - Підприємці просять президента створити антирейдерську раду
    Ініціативу бізнесу підтримали народні депутати, громадськість, учені, представники ради бізнес-омбудсмена

    Бізнесменам уже надійшла відповідь на їхнє звернення до президента України Володимира Зеленського, вони готують конкретні пропозиції щодо формату роботи ради, їх передадуть в Офіс президента

    Представники української бізнес-спільноти ініціювали створення міжвідомчого органу при президентові України, який має контролювати захист бізнесу від рейдерства, пишуть «Подробности».

    Однією з ініціаторів стала співзасновниця холдингової компанії «Петрус» Людмила Русаліна, яка заявляє, що роками потерпає від погроз, шантажу, фізичного насильства і замовних кримінальних проваджень.

    «На мене були «наїзди» і погрози вбивством. Мене шантажували замовною кримінальною справою. Після звернень ці всі подання було розглянуто, і хочу показати результат цього – закриття замовного кримінального провадження, яке було проти мене, і підтвердження цього закриття на рівні Генеральної прокуратури, і також є судове рішення», – заявила вона на круглому столі, присвяченому питанням захисту від рейдерства.

    Голова громадської організації «Стоп корупції» Роман Бочкала додав, що рейдерство в Україні – це проблема не тільки бізнесу, а й усієї країни.

    «Саме тому ми і вирішили зібрати круглий стіл, аби послухати і представників бізнесу, і представників правоохоронних органів. І пролунала така ініціатива – що президент як гарант Конституції, як перша особа в державі – це саме та людина, яка може взяти на себе відповідальність за подолання рейдерства», – зазначив він.

    Ініціативу бізнесу підтримали народні депутати, громадськість, учені, представники ради бізнес-омбудсмена, пишуть «Подробности». Підприємцям уже надійшла відповідь на їхнє звернення до президента України Володимира Зеленського. Журналісти зазначають, що він схвалив таку ініціативу, і тепер учасники круглого столу готують конкретні пропозиції щодо формату роботи ради та передадуть їх в Офіс президента.

    Нагадаємо, що український бізнес отримав вже майже 5 млрд грн за програмою «5-7-9».

    До слова, уряд скасував виплати допомоги для підприємців.

    бізнес рейдерство президент Офіс президента
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