Рабінович зареєстрував законопроект про зниження пенсійного віку для жінок

На думку Рабіновича, необхідно на законодавчому рівні захистити найбільш незахищені верстви населення

Народний депутат, глава парламентського підкомітету з прав людини Вадим Рабінович подав на розгляд парламенту проект закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення рівня соціального захисту військовослужбовців, осіб з інвалідністю, осіб, які не мають права на пенсію, зниження пенсійного віку для деяких категорій



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Вадим Рабінович

На думку Рабіновича, необхідно на законодавчому рівні захистити найбільш незахищені верстви населення

Народний депутат, глава парламентського підкомітету з прав людини Вадим Рабінович подав на розгляд парламенту проект закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення рівня соціального захисту військовослужбовців, осіб з інвалідністю, осіб, які не мають права на пенсію, зниження пенсійного віку для деяких категорій осіб». Текст законопроекту лідер політичної партії «За життя» опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Рабінович ініціює підвищення розміру мінімальної пенсії та соцвиплат військовослужбовцям, особам з інвалідністю та особам, які не мають права на пенсію, а також зниження пенсійного віку для деяких категорій осіб, зокрема жінок.

«За даними ООН, за межею бідності проживає більше 80% українців. Такий стан призводить до того, що малозабезпечені люди погано харчуються і, як наслідок, погіршується їх здоров'я. Найгірше сьогодні почуваються пенсіонери і люди з обмеженими можливостями, так як вони ледь виживають через нерозумну антисоціальну політику в державі», - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

На думку Рабіновича, це говорить про необхідність на законодавчому рівні захистити найбільш незахищені верстви населення. Зокрема, своїм законопроектом політик пропонує «підвищити вдвічі пенсію за вислугу років, надбавки і допомогу до пенсії за вислугу років, мінімальні розміри пенсій по інвалідності інвалідам війни, військовослужбовцям та іншим особам, які мають право на соціальні виплати та пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Крім того, народний депутат пропонує вдвічі збільшити розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, а також розмір державної соціальної допомоги на догляд.

Також в проекті закону йдеться про те, що українці мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку чоловіками 60 років (при наявності страхового стажу не менше 25 років), жінками - 55 років (при наявності страхового стажу не менше 20 років).

Нагадаємо, українці мали право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років при наявності страхового стажу не менше 15 років тільки до 31 грудня 2017 року.

Таким чином, проект закону пропонує зменшити вік, після досягнення якого українці мають право на отримання пенсії за віком, а також скоротити необхідний страховий стаж для отримання пенсії за віком.

Парламентарій підкреслює, що додаткові кошти в державному бюджеті не будуть потрібні: він пропонує реалізувати ці ініціативи за рахунок двократного зменшення витрат на Верховну Раду України, Кабінет міністрів і Адміністрацію президента.

Нагадаємо, міністр соцполітики Андрій Рева заявив, що в найближчі 10 років не буде необхідності в підвищенні пенсійного віку.