Рева: найближчі 10 років не буде необхідності в підвищенні пенсійного віку

Профільний міністр хоче, щоб хоча б відсотків 90-95 українців працювали легально

У Мінсоцполітики планують збільшити кількість платників податків за рахунок детінізації «резерву тіньової економіки», натомість пенсійний вік у найближчі роки не збирають підвищувати. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв'ю виданню «Обозреватель». «Ось коли ми витягнемо людей з



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Міністр соціальної політики Андрій Рева

Профільний міністр хоче, щоб хоча б відсотків 90-95 українців працювали легально

У Мінсоцполітики планують збільшити кількість платників податків за рахунок детінізації «резерву тіньової економіки», натомість пенсійний вік у найближчі роки не збирають підвищувати.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв'ю виданню «Обозреватель».

«Ось коли ми витягнемо людей з «тіні» по максимуму - так, щоб хоча б відсотків 90-95 працювали легально, тоді скажемо: « Стоп! Більше резервів немає». Ми порахували, що в найближчі 10 років не буде необхідності в підвищенні пенсійного віку. Через 10 років така проблема теоретично може виникнути - будемо дивитися», - зазначив Рева.

Водночас у Мінсоцполітики сподіваються постійно зменшувати дефіцит пенсійного фонду: в 2016 році він становив 145 млрд, у 2017 році – 141,5 млрд, а на 2018-й заплановано на рівні 139 млрд гривень.

Як повідомлялося, МВФ вважає, що схвалена Україною пенсійна реформа має певні недоліки.

Також «Главком» інформував, що уряд визначився, як платитимуть пенсію тим, хто на неї не заробив.