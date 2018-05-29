РФ може не вийти на рекорд по експорту газу в Європу

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Зростання ціни на газ зробить вигідним СПГ із США і електрогенерацію з інших джерел

Відразу низка факторів може стати на заваді планам РФ експортувати до Європи рекордні 200 млрд куб. м газу, не зважаючи на те, що в першому кварталі було експортовано рекордні 54,4 200 млрд куб. м.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

Ключовою причиною є підвищення ціни на газ внаслідок зростання нафтових цін. Окрім того, зменшенню попиту на газ сприяє зменшення його долі в електрогенерації. Споживання газу в цій сфері в Європі зменшилося на 12,7% або 2,9 млрд куб. м.

В той же час виробництво електроенергії на ГЕС і вітрових електростанціях виросло на 20,5% і 25,4% відповідно. Ріст цін на газ може привести до подальшого зменшення його долі в електрогенерації, як це було в 2010-2014 роках. Хоча із іншого боку запаси газу в підземних сховищах на 28 травня 2018 року менші, ніж відповідні показники в 2017 році на 4,7 млрд куб. м.

Зростання цін на газ також робить більш рентабельними постачання скрапленого газу із США. 1 тисяча куб м газу із США торгується по ціні в 260 доларів. Очікується, що влітку різниця між націнкою скрапленого газу в Європі і Азії вирівняється, що зробить привабливою ідею постачання цього газу із США.

Проте Східна Азія і далі може залишитися пріоритетним ринком для скрапленого газу через те, що низка споживачів може перейти із споживання нафтопродуктів на скраплений газ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Євросоюз домовилися розпочати тристоронні - за участю Російської Федерації - переговори щодо транзиту газу до європейських споживачів.