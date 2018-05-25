Україна домовилась з ЄС щодо початку газових переговорів з Москвою

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Володимир Гройсман провів переговори з Марошем Шефчовичем

Позиція України щодо газового питання з РФ буде відповідальною і твердою, - сказав Гройсман

Україна та Євросоюз домовилися розпочати тристоронні - за участю Російської Федерації - переговори щодо транзиту газу до європейських споживачів. Про це повідомили у прес-службі Кабміну за підсумками зустрічі прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з віце-президентом Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем.

«Ми домовилися про започаткування тристоронніх переговорів у форматі «ЄС-Україна-Росія» з питань транзиту газу. Позиція України буде відповідальною і твердою», - сказав Гройсман.

Очільник уряду підкреслив, що використання вітчизняної газотранспортної системи - це надійна альтернатива проекту «Північний потік-2», який наразі є здебільшого політичним проектом і загрозою енергетичній безпеці Європи. Сторони домовилися погоджувати позиції щодо використання ГТС - на взаємовигідних умовах, додали в уряді.

Також вони торкнулися питання інтеграції об’єднаної енергетичної системи України з енергосистемою континентальної Європи (ENTSO-E).

Раніше цього тижня Шефчович повідомив, що звернувся до Росії і України з проханням відновити переговори з ЄС з приводу їхньої газової суперечки і продовження транзиту газу через Україну до Європи після закінчення терміну їхнього контракту в 2019 році.

«Я звернувся до українських і російських партнерів і запросив їх на тристоронні переговори... Переговори ... повинні початися якнайшвидше, щоб обговорити важливі для зацікавлених сторін газові питання і вивчити питання транзиту газу через Україну після 2019 року», - цитує Шефчовича видання Reuters.

Раніше в НКРЕКП попередили, що в Україні ціна на газ може зрости на 70%.

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