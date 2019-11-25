РГК назвала пріоритети газорозподільних компаній в 2020 році



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Пріоритетами інвестиційної політики в 2020 році стануть оптимізація мереж під потреби споживача і SMARTизація лічильників газу

В Києві відбулася всеукраїнська технічна рада газорозподільних підприємств. Газорозподільні компанії, які працюють під брендом РГК, зосередяться на реконструкціях мереж. Зараз система розрахована на вчетверо більші обсяги споживання. Тому необхідно здійснити редизайн мереж, виходячи із сучасних потреб споживачів.

Йдеться про демонтаж надлишкового обладнання, заміну застарілого надто потужного обладнання на більш сучасне. Це дозволить Операторам ГРМ суттєво зменшити витрати на експлуатацію та обслуговування мереж.

Ще одна важлива тенденція наступного року – це обладнання лічильників газу «розумними» пристроями для дистанційної передачі показань. Ці заходи дозволять точніше прогнозувати щоденні обсяги споживання газу в умовах добового балансування ринку. В першу, чергу кількість таких пристроїв буде збільшено серед споживачів контрольних груп, а комплексне рішення - 104 Smart стане доступним всім споживачам газу.

Зазначимо, що Інвестиційні можливості газорозподільних підприємств залишаються обмеженими. Всі учасники ринку відзначають, що потреба мереж та систем в інвестиціях зростає з кожним днем. Тоді як в діючому тарифі фінансування інвестицій складає лише 10-15% від необхідного. А інвестиційна політика Регулятора не дозволяє Операторам ГРМ гарантувати споживачам безпеку і надійність доставки газу на необхідному рівні.