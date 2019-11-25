Підрядникам Дніпропетровської області не платять за роботу - ЗМІ



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Завдяки такій «продуманій» позиції обласної влади і особисто голови ОДА Олександра Бондаренко, область може залишитися без пального для комунальної техніки, - видання

Керівництво області спеціально створює ситуацію, щоб розірвати договір з «неугодною» фірмою, що виграла тендер на публічних торгах - журналісти

Дніпропетровська облдержадміністрація зупинила всі виплати підрядникам за контрактами за виконані роботи. Йдеться про побудовані і введені в експлуатацію дороги, спорткомплекси, школи, системи водопостачання і інші, повідомляє Обозреватель,

Зокрема, не отримали грошей за роботу «Будінвест інжиніринг», що відремонтувала дорогу Вільне-Гвардійське (40 млн грн), ТОВ «Комунальник», що відремонтувало спорткомплекс «Прометей» в місті Кам'янське (10,5 млн грн), Божедарівську школу ( 3 млн) в Криничанському районі, центральну площу в Марганці (7,7 млн). Також не були виплачені 5,9 млн за будівництво системи водопостачання сіл Парне, Катражка і Вишневецьке Синельниківського району, в результаті чого кілька сотень жителів цих населених пунктів залишилися без води.

«Завдяки такій «продуманій» позиції обласної влади і особисто голови ОДА Олександра Бондаренко, ми також можемо отримати скоро ще одну проблему. Зима близько. На носі перші снігопади з усіма наслідками, що випливають звідси. А передоплати від області на купівлю палива для техніки, посипочного матеріалу і зарплату робітників основні підрядники так і не побачили», - пише видання.

За даними ЗМІ, підрядникам не платять навмисне: «Керівництво області спеціально створює ситуацію, щоб розірвати договір з «неугодною» фірмою, що виграла тендер на публічних торгах. Адже схема досить проста: не платити гроші підряднику, дочекатися моменту, коли він просто не зможе виконувати свої зобов'язання з причини відсутності фінансування, і на цьому ґрунті розірвати контракт, щоб завести «свою» фірму».

Раніше голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник заявляв, що всі підрядники погодилися на скорочення вартості своїх робіт на 12%, однак він не пояснив, на якій законній підставі це було зроблено. Але навіть після цього підрядники не отримали те, що було передбачено контрактами.

Якщо до 15 грудня підрядники не отримають призначені їм кошти, всі гроші повернуться до держбюджету, що спричинить ряд судових позовів, і в разі перемоги підрядників платники податків заплатять за виконані роботи, а також штрафи, пені та судові витрати, що істотно збільшить початкові витрати бюджету.

З 2015 року в Дніпропетровській області було реалізовано понад 2000 інфраструктурних проектів, ще кілька сотень перебували в процесі завершення, але зараз вони зупинені новою владою регіону.