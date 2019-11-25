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    Зеленська розповіла, як планує втілювати реформу шкільного харчування

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    Олена Зеленська хоче зробити класифікацію шкіл, яким держава буде допомагати по-різному - Зеленська розповіла, як планує втілювати реформу шкільного харчування
    Олена Зеленська хоче зробити класифікацію шкіл, яким держава буде допомагати по-різному

    Перша леді хоче класифікувати школи за фінансованим рівнем

    Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що планує реформувати харчування у школах у зв’язку з низькою якістю приготованої їжі у навчальних закладах.

    Про це вона повідомила в інтерв’ю ТСН.Тиждень.

    «Ми хочемо зробити класифікацію шкіл, яким держава буде допомагати по-різному. Є школи, в яких зовсім нічого немає. Тобто там буде більше фінансування», - зауважила Зеленська.

    Крім цього, Олена додала, що українські школярі також підтримують раціон харчування зі зменшеною кількістю вуглеводів.

    «У деяких країнах дітям дають склянку молока і вони примусово його випивають. А якщо у нас буде програма яблуко для дитини. У нас яблука просто гниють на Західній Україні. Їх нема куди продавати. Їх дуже багато. Вас це не обурить?», - пояснила перша леді.

    За словами жінки, школярі підтримують таке рішення, адже самі вже свідомо ставляться до того, що їдять.

    «Діти все розуміють, хочуть змін. А дорослі, на жаль, мені здається, не розуміють, чому котлети з кашою - це для вжитку щодня погано. У понеділок добре. А у вівторок - давайте ще й салатик додамо», - додала Олена Зеленська.

    Нагадаємо, цього тижня дружина президента України Олена Зеленська обговорила з лідерами шкільного самоврядування якість харчування у навчальних закладах, після чого висунула ідею проведення онлайн-анкетування для школярів та їх батьків.

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