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    Економіка та фінанси

    РГК: Газорозподільна система щорічно потребує 10 млрд грн інвестицій

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    РГК: Газорозподільна система щорічно потребує 10 млрд грн інвестицій

    За останні п’ять років кількість аварійних газопроводів збільшилась в 10 разів

    Газорозподільна система була розрахована на споживання 120 млрд куб м газу, хоча в 2018 році було спожито лише 32 млрд куб м. Тому зараз доводиться обслуговувати колосальні надлишкові потужності, що закладається в тариф, а значить відображається на споживачеві. Для оптимізації системи до нинішніх обсягів споживання, за розрахунками Регіональної газової компанії, необхідно вкладати 10 млрд грн щорічно впродовж 5-7 років.

    «Зараз на інвестиції в газорозподільні мережі направляються амортизаційні відрахування в розмірі 350 млн. Їх обсяг залишається незмінним з 1997 року. Тільки якщо 22 роки тому це було 150 млн дол., то зараз – менше 15 млн дол.», - заявив на Українському газовому форумі директор Регіональної газової компанії Олег Никоноров.

    Якщо порівняти окремого взятого оператора газорозподільних систем з оператором систем розподілу, то виявиться, що інвестиції в електричні мережі в 10 разів більші за капітальні вкладення в газорозподільні мережі.

    За останні п’ять років кількість аварійних газопроводів збільшилась в 10 разів. Якщо в 2015 році довжина аварійних газопроводів складала 1,6 тис. км, то в 2020-му – вона становитиме 14,9 тис. км. Система розподільних газопроводів потерпає від недофінансування і, якщо ситуація не зміниться, довжина аварійних газопроводів зростатиме в геометричній прогресії.

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