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    У Бразилії стався вибух на заводі: є жертви

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    У Бразилії стався вибух на заводі - У Бразилії стався вибух на заводі: є жертви
    У Бразилії стався вибух на заводі
    Фото: G1

    Загиблі займалися заправкою балонів

    На підприємстві в бразильському місті Боа-Віста вибухнув газ, через що чотири людини загинули і ще двоє постраждали.

    Про це повідомляє пожежна служба Бразилії, пише видання G1.

    Уточнюється, що загиблі займалися заправкою балонів.

    «Загинули чотири людини, які безпосередньо займалися заправкою балонів. Троє загиблих - працівники, які працювали в операційному секторі компанії, а четверта жертва - замовник», – сказав представник місцевої аварійної служби.

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    У поліції повідомили, що місцеві жителі чули як мінімум три вибухи. Двоє постраждалих зазнали легких поранень.

    Відомостей про причини вибуху не наводиться. Пожежна служба підозрює, що вибухи сталися, коли працівники перевозили балони.

    Компанія розташована в мікрорайоні Сан-Вісенте і виробляє кисень та ацетиленовий газ.

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