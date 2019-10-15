Європа відключила «Газпрому» техніку через супутник



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«Газпрому» примусово відключили імпортну техніку через супутник Фото: ТАСС

«Газпрому» доведеться закуповувати російське обладнання

«Газпром» зіткнувся з дистанційним відключенням австрійських компресорів LMF через супутник. Тепер, щоб вирішити проблему, компанії доведеться закуповувати російське обладнання.

Про інцидент стало відомо на нараді з питань співробітництва «Газпрому» з підприємствами Татарстану, повідомляє російський «Інтерфакс».

«Компресори стоять мертвим вантажем, не працюють, просто в металобрухт перетворилися», - цитує агентство слова начальника департаменту N335 Павла Крилова.

Заступник голови правління «Газпрому» Віталій Маркелов уточнив, що нових установок для заміни непрацюючого обладнання буде потрібно досить багато. Вони будуть закуплені в Росії.

Джерело в «Газпромі» пояснило РБК, що компресорів LMF в «Газпромі» не дуже багато, вони використовуються на мобільних пересувних компресорних установках при ремонті газопроводів.

«Такі компресори потрібні, щоб стравлювати газ при зниженні тиску в трубі, не допускаючи його викидів в атмосферу і шкоди природі. Їх вихід з ладу може утруднити швидкий ремонт газопроводів в разі аварій або планового ремонту: обладнання потребує заміни», - сказав він.

За словами іншого, близького до «Газпрому» співрозмовника РБК, відключити дистанційно компресор і подібне обладнання може з супутника сам його виробник.

«Зазвичай при укладанні сервісного контракту на обслуговування компресорів можна зробити дистанційно виправлення помилки його роботи, відключення також можливо. Не виключено, що обладнання відключили після закінчення термінів сервісного контракту або гарантійних термінів. А якщо воно потрапило під санкції, то виробник не міг продовжувати його обслуговування», - відзначило джерело.