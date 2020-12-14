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    Економіка та фінанси

    Ринкові тарифи на струм для населення – це шлях успішних країн, – економіст

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    Ринкові тарифи на струм для населення – це шлях успішних країн, – економіст

    Тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 року

    Тарифи на електричну енергію для побутових споживачів в Україні мають бути підвищені до ринкового рівня, а ті хто потребує допомоги, мають отримувати компенсації з державного бюджету.

    Про це в ефірі телеканалу «Україна24» повідомив економіст Григорій Кукуруза.

    «Є базові принципи: я прихильник все-таки високих тарифів для населення. Незахищені категорії населення, наприклад пенсіонери, – їм можна компенсувати з бюджету. Для інших категорій населення, стримувати низькі ціни на електроенергію за рахунок вищих тарифів для промисловості – це, я переконаний, некоректно», - зазначив економіст.

    За його словами, таким шляхом пішли всі економічно розвинені і благополучні країни.

    «Якщо не помиляюся, то все-таки країни, які намагаються розвивати ринкову економіку, навпаки, за рахунок населення знижують ціни для промисловості, власне тарифи на електроенергію», – додав економіст.

    Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 року. Вони складають 0,9 грн/кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн/кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що в більш як чотири рази менше ніж середній тариф в Європі.

    За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриває витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

    Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

    Ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства та Європейська комісія. Експерти зазначили, що від рішення по тарифах залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.

    Теги: пенсіонери МВФ тарифи струм дотації
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