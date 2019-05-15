Ринок електроенергії готовий до роботи за новими правилами з липня, - Насалик



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Нова система ринку дозволить споживачам отримувати електроенергію за більш дешевими цінами

Міністр енергетики Ігор Насалик після засідання комітету Верховної ради з ПЕК заявив, що ринок електроенергії вже готовий до роботи за новими правилами.

«Фактично всі виробники і учасники ринку підтримують реформу яку ми підготували. Це і Енергоатом і Укренерго і Укргідроенерго. Були звинувачення, що після реформи ДТЕК буде монопольно працювати на ринку. Але це повний абсурд. Навпаки, у нього там серйозний конкурент Енергоатом, який працює на вільному ринку. А за регульованим тарифом у нього серйозний конкурент - це Укргідроенерго», - розповів Насалик в коментарі програмі Перша Шпальта.

Насалик відзначає, що зараз потужностей для вироблення електроенергії на 50% більше, ніж суб'єктів, що її виробляє. Тому вони будуть боротися, щоб брати участь в ринку.

«А якщо вони борються, то очевидно і ціна буде знижуватися. Тому кожен буде намагатися потрапити на цей ринок, а не залишитися за його межами», - упевнений він.

Міністр енергетики також заявив, що нова система ринку дозволить споживачам отримувати електроенергію за більш дешевими цінами.

«Ви, наприклад займаєтеся в будинку роботою вдень, ввечері спите. І основне споживання електроенергії у вас йде днем. Значить у вас профіль створений так, що вдень енергія буде коштувати набагато менше, ніж увечері. Кожен споживач в Україні може розрахувати, який графік у нього споживання електричної енергії. І за рахунок цього графіка, цього профілю через постачальника універсальних послуг може знаходити тепер дешевші варіанти енергії», - сказав Насалик.

Нагадаємо, що раніше Єврокомісія, Американська торгова палата і Європейська бізнес асоціація розкритикували спроби відкласти введення ринку електроенергії.