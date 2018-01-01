Ринок нафтопродуктів повинен бути прозорим і зрозумілим — Белз

Компанія Белза підписала перший формульний контракт в історії держзакупівель України

Відновлення роботи «Прикарпатзахідтранс» і трубопровідні поставки нафтопродуктів в Україну понизили оптові ціни на дизельне паливо на 30-40 доларів за тонну. Про це заявив в інтерв'ю РБК директор групи компаній Wexler Петро Белз. «До того, як почала працювати Прикарпатзахідтранс, премія білорусів сягала, якщо не помиляюся, 40



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Компанія Белза підписала перший формульний контракт в історії держзакупівель України

Відновлення роботи «Прикарпатзахідтранс» і трубопровідні поставки нафтопродуктів в Україну понизили оптові ціни на дизельне паливо на 30-40 доларів за тонну. Про це заявив в інтерв'ю РБК директор групи компаній Wexler Петро Белз.

«До того, як почала працювати Прикарпатзахідтранс, премія білорусів сягала, якщо не помиляюся, 40 доларів. На сьогоднішній день білоруси пропонують ціну з премією вісім і менше доларів на тонні. Чому Білорусь сьогодні пропонує з премією плюс вісім доларів? А раніше так не пропонувала. Чому? Тому що не було іншого джерела поставки», — сказав Петро Белз.

Для отримання дизельного палива трубопровідним транспортом роботу трубопроводу довелося відновлювати на всіх етапах. За словами Белза, в перший рік роботи було знайдено і ліквідовано понад 200 врізок в трубопровід. Потім на кордоні з Білоруссю був встановлений контрольний вузол обліку; ліквідовані проміжні втрати продукту. Замінено технічну сировину в трубі на Євро-5. Крім того, довелося вирішити ряд технічних завдань щодо збільшення можливостей автоналиву, ремонту резервуарів і заміни очисних труб. Відповідно, запуск продуктопроводу дав конкурентну ціну на дизельне пальне на українському ринку. Крім ціни, одним з головних переваг трубопровідних поставок нафтопродуктів, за словами Петра Белза, є абсолютна прозорість і повна контрольованість всіх об'ємів нафтопродуктів. «Ми робимо ринок нафтопродуктів абсолютно прозорим і зрозумілим», — заявив Белз.

Раніше повідомлялося, що компанія Анвітрейд, що входить в групу Wexler, виграла перший формульний тендер Укрзалізниці і підписала контракт. Тендер відбувся 30 січня, і Анвітрейд переміг з пропозицією 28,846 грн за тонну. Відповідно до формули (з урахуванням зниження котирувань нафти і зміцнення гривні) до моменту підписання контракту ціна знизилася до 26,865 грн за тонну. За цією ціною УЗ може при бажанні вибрати весь контрактний обсяг. При цьому вона заощадить на закупівлю 71 млн грн, запевнили в держкомпанії. Це перший випадок в історії не тільки залізниці, а й усіх державних закупівель України, коли контракт підписаний з меншою ціною, ніж оголошено на тендері.

«Ми дуже чекали формульний тендер і раді, що стали першою компанією, яка підписала перший формульний контракт в історії держзакупівель України. «Укрзалізниця» повинна возити людей і вантажі, а не турбуватися про залишки палива, а наше завдання, як системного трейдера — запропонувати кращі умови і забезпечити виконання контракту», — заявив Петро Белз.