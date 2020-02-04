«Рівнегаз»: Власники автономного опалення на початку року істотно зекономлять



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В середньому одна рівненська родина споживає 1532 м куб газу за рік

Споживачі природного газу Рівненської області у першому кварталі 2020 року на 40% скоротять витрати за розподіл газу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Адже помісячний платіж за доставку газу буде однаковим впродовж всього року.

За розрахунками АТ «Рівнегаз», впродовж перших трьох місяців поточного року домогосподарства, що використовують газ для опалення будинків, платитимуть на 30 - 35% менше за розподіл, ніж в першому кварталі 2019 року. Це стало можливим після впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг доставки газу.

Найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, які використовують газ для опалення будинків, в яких платежі за доставку зменшаться на третину. Наприклад, домогосподарство в Рівненській області, яке споживає 1532 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить 460 гривень замість 780 гривень.

Згідно з розрахунками акціонерного товариства «Рівнегаз», найзручнішою нова система буде для споживачів, які використовують газ для опалення будинків. Таких у Рівненській області — 184 366 клієнтів. Їх платежі за доставку газу у першому кварталі зменшаться більше ніж на третину.

«Дотепер всі споживачі природного сплачували за розподіл газу однією квитанцією, де була врахована і плата за газ як товар, і плата за послуги за доставку. З нового року цей платіж за доставку виокремлено в окрему квитанцію. І тепер наші клієнти чітко знають, що одному підприємству вони сплачують за спожитий газ, а іншому – за розподіл», — пояснив комерційний директор АТ «Рівнегаз» Віктор Осницький.

За даними Національної комісії з питань регулювання енергетики та комунальних послуг, в середньому одна рівненська родина споживає 1532 м куб газу за рік. Відповідно до наведених даних, за перші три місяці 2020 року такі споживачі в середньому сплатять за розподіл орієнтовно на 320 грн менше, ніж у 2019 році.

Нагадаємо, 24 грудня 2019 року Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. Таким чином було завершено анбандлінг, який тривав в Україні впродовж останніх п’яти років. Здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив’язаний до жодного постачальника і має можливість вибору. Уже у січні 2020 року споживачі газу отримали квитанції на оплату доставки газу.

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Тариф за доставку газу для оператора ГРМ АТ «Рівнегаз» встановила Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг. Він становить для АТ «Рівнегаз» 1,20 грн (з ПДВ) за 1 куб. м газу.