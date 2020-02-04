  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    В «Нафтогазі» розповіли, скільки грошей отримали від «Газпрому» за транзит газу

    • Розсилка
    В «Нафтогазі» розповіли, скільки грошей отримали від «Газпрому» за транзит газу

    Юрій Вітренко наголосив, що якби «Нафтогаз» не обміняв свої позовні вимоги до «Газпрому» на новий транзитний контракт, то в січні «Нафтогаз» отримав би тільки $239,5 млн, а не $578,4 млн

    Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» отримала від компанії «Газпром» (Росія) 239,5 млн гривень плати за транзит газу в грудні і 338,9 млн гривень передоплати за січень і лютий (всього $578,4 млн). Про це повідомив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко у Facebook.

    «У січні «Нафтогаз» отримав $239,5 млн за транзит в грудні, а також $175,1 млн передоплати за січень і 163,8 млн за лютий. Всього: $578,4 млн. Якщо порівняти з доходами держбюджету за січень 2020 року, то це майже 33% (третина всіх доходів держбюджету)», - написав він.

    Вітренко наголосив, що якби «Нафтогаз» не обміняв свої позовні вимоги до «Газпрому» на новий транзитний контракт, то в січні «Нафтогаз» отримав би тільки $239,5 млн.

    «Та навіть якщо б просто був продовжений попередній контракт на транзит, то в січні «Нафтогаз» б все одно отримав тільки ці $239,5 млн, тобто на $338,9 млн менше, ніж отримав за фактом - через те, що за старим контрактом не було передоплати», - зазначив він.

    Також Вітренко повідомив, що починаючи з січня «Нафтогаз» буде отримувати плату за транзит не три місяці, а тільки передоплату за наступний місяць.

    Як повідомлялось, у січні Україна скоротила транзит газу утричі.

    Тим часом НБУ готовий викупити $2,9 млрд, що надійшли «Нафтогазу»від «Газпрому».

    Росія газ Нафтогаз України Газпром транзит Україна Юрій Вітренко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ