В «Нафтогазі» розповіли, скільки грошей отримали від «Газпрому» за транзит газу



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Юрій Вітренко наголосив, що якби «Нафтогаз» не обміняв свої позовні вимоги до «Газпрому» на новий транзитний контракт, то в січні «Нафтогаз» отримав би тільки $239,5 млн, а не $578,4 млн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» отримала від компанії «Газпром» (Росія) 239,5 млн гривень плати за транзит газу в грудні і 338,9 млн гривень передоплати за січень і лютий (всього $578,4 млн). Про це повідомив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко у Facebook.

«У січні «Нафтогаз» отримав $239,5 млн за транзит в грудні, а також $175,1 млн передоплати за січень і 163,8 млн за лютий. Всього: $578,4 млн. Якщо порівняти з доходами держбюджету за січень 2020 року, то це майже 33% (третина всіх доходів держбюджету)», - написав він.

Вітренко наголосив, що якби «Нафтогаз» не обміняв свої позовні вимоги до «Газпрому» на новий транзитний контракт, то в січні «Нафтогаз» отримав би тільки $239,5 млн.

«Та навіть якщо б просто був продовжений попередній контракт на транзит, то в січні «Нафтогаз» б все одно отримав тільки ці $239,5 млн, тобто на $338,9 млн менше, ніж отримав за фактом - через те, що за старим контрактом не було передоплати», - зазначив він.

Також Вітренко повідомив, що починаючи з січня «Нафтогаз» буде отримувати плату за транзит не три місяці, а тільки передоплату за наступний місяць.

Як повідомлялось, у січні Україна скоротила транзит газу утричі.

Тим часом НБУ готовий викупити $2,9 млрд, що надійшли «Нафтогазу»від «Газпрому».