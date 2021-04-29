Робота НКРЕКП викликає багато питань у населення, – глава партії «Слуга Народу»

В 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому в 2 рази до 200 000 грн на місяць

Робота тарифної комісії НКРЕКП викликає багато питань у населення і у свідомості людей цей орган один з тих, хто не допрацьовує.

Про це заявив глава партії «Слуга Народу», перший заступник глави фракції цієї партії в парламенті Олександр Корнієнко.

«У людей точно багато питань до НКРЕКП, але треба розуміти, що законодавча база там не скрізь досконала. Тому що коли була ця історія з необґрунтованим завищенням цін на розподіл газу саме, то НКРЕКП весь час казала, що у нас немає повноважень вводити тимчасові адміністрації на облгаззбути. Тобто, є там якісь проблеми. Але є й проблеми, що треба тарифною політикою займатися більш ґрунтовно, бо дійсно у свідомості людей один з тих, хто недопрацьовує, – це саме цей орган, на жаль», – заявив Корнієнко в ефірі телеканалу «Україна24».

Коментуючи двократне зростання зарплат керівництва НКРЕКП, Корнієнко зазначив, що цим питанням може зайнятися Державна аудиторська служба, на яку покладені функції контролю використання бюджетних коштів.

«Є органи спеціальні, які слідкують за тим, як державні гроші витрачаються – Держаудитслужба. Вони зроблять нам весь аудит, чи справедливо це все, чи справедливе це підняття, чи виконують вони свої задачі», – додав Корнієнко.

Нагадаємо, 7 квітня члени НКРЕКП вирішили виплатити собі квартальну премію в розмірі 200-250 тис. грн кожному, мотивуючи це необхідністю «стимулювати високоінтелектуальну працю». Такі премії чинний склад комісії виписує кожні 3 місяці.

В 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому в 2 рази до 200 000 грн на місяць. Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні.

28 квітня НКРЕКП прийняла рішення про підвищення фонду заробітної плати на 2022 рік ще на 50 млн грн.