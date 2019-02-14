Росія назвала умову для транзиту газу через Україну
-
Розсилка
За словами Новака, це можливо тільки при «конкурентних умовах»
Російська Федерація (РФ) може продовжити транспортування газу через територію України після 2019 року, у разі пропозиції «конкурентних умов».
Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак, повідомляють російські ЗМІ.
За його словами, українській і російській сторонам необхідно вирішити судові спори.
Він також зазначив, що «не додають оптимізму» заяви про готовність «виставляти все нові і нові штрафи».
Нагадаємо, глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що подальші переговори з Росією щодо газового транзиту можуть залежати від результатів президентських виборів в Україні.
Нагадаємо, в Брюсселі 21 січня пройшли тристоронні консультації Україна-Євросоюз-Росія з питань транзиту газу через Україну після 2019 року.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав позицію РФ на газових переговорах у Брюсселі «сюрреалістичною».