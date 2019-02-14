Росія назвала умову для транзиту газу через Україну



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Олександр Новак

За словами Новака, це можливо тільки при «конкурентних умовах»

Російська Федерація (РФ) може продовжити транспортування газу через територію України після 2019 року, у разі пропозиції «конкурентних умов».

Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак, повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, українській і російській сторонам необхідно вирішити судові спори.

Він також зазначив, що «не додають оптимізму» заяви про готовність «виставляти все нові і нові штрафи».

Нагадаємо, глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що подальші переговори з Росією щодо газового транзиту можуть залежати від результатів президентських виборів в Україні.

Нагадаємо, в Брюсселі 21 січня пройшли тристоронні консультації Україна-Євросоюз-Росія з питань транзиту газу через Україну після 2019 року.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав позицію РФ на газових переговорах у Брюсселі «сюрреалістичною».