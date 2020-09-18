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    Економіка та фінанси

    Роттердам+ дозволила відійти від ручного регулювання, – експерт

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    Роттердам+ дозволила відійти від ручного регулювання, – експерт

    «Імпортний паритет при визначенні вартості вугілля гарантував надійність поставок вугілля»

    Формула «Роттердам+» мала позитивні і дискусійні сторони, однак була кроком по відходу від ручного регулювання цін на вугілля до об’єктивного ринкового механізму.

    Таку думку висловив експерт з енергетики в Український інститут майбутнього Андріан Прокіп.

    «Фактично цей підхід має якісь позитивні сторони, має якісь дискусійні сторони, але, тим не менше, має право на існування, тому що така практика є, і індекс АРІ2 використовувався в багатьох контрактах на поставку вугілля в Європі, використовується саме АРІ2 як європейська біржа… Однозначно, що застосування якогось формульного підходу – це частковий відхід від ручного регулювання», - зазначив експерт.

    За словами експерта, імпортний паритет при визначенні вартості вугілля в тому числі гарантував надійність поставок вугілля.

    Раніше екс-голова НКРЕ та колишній член НКРЕКП Олександр Рогозін заявив, що формула «Роттердам+» в умовах старого ринку була найбільш оптимальним варіантом визначення вартості вугілля при розрахунку прогнозної-оптової ринкової ціни (ОРЦ) електричної енергії.

    Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам+» через відсутність достовірних і вичерпних доказів вини підозрюваних.

    11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули «Роттердам+». До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

    9 серпня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

    Формула «Роттердам+» діяла в 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії. Формула автоматично припинила дію 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для промислових споживачів зросла.

    НКРЕКП НАБУ вугілля САП Роттердам+
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