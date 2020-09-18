Коаліція «слуг», Медведчука та депутатів Коломойського хоче знищити безвіз

«Коломойському безвіз не потрібен, бо земля горить під ногами по всьому світу, від Ізраїлю до США»

В Європарламенті заговорили про загрозу скасування безвізу для України. Це – ввічливе попередження Банковій, яка останніми тижнями буквально трощить незалежну антикорупційну структуру.

Робить це влада не лише для того, щоби надійно прикривати корупційні злочини «Слуг»…. Кожного з них до Верховної Ради заведено під особисті гарантії Зеленського, і за всіх він несе персональну відповідальність.

Протягом кількох років виборюючи безвіз, ми розуміли, що йдеться не лише про зручний спосіб вільного пересування для десятків мільйонів українців. Йдеться про наш цивілізаційний вибір, про безпрецедентне зближення України з Євросоюзом, яке забезпечила наша команда.

Ставити під загрозу безвіз – це значить сприяти поверненню України у сферу впливу Росії. І байдуже, робить це влада за злим умислом чи по глупоті своїй – на рівень загрози це аж ніяк не впливає. В обох випадках результатом є повзучий промосковський реванш.

Показово, що формування кишенькової комісії для фіктивного конкурсу з обрання керівництва САП відбулося спільним голосуванням коаліції «Слуг», ОПЗЖ Медведчука. І депутатів-утриманців Коломойського, який давно ратує переорієнтуватися із Заходу на Москву. Останньому безвіз не потрібен, бо земля горить під ногами по всьому світу, від Ізраїлю до США.

«Європейська Солідарність» вимагає переглянути сьогоднішнє рішення Верховної Ради про формування конкурсної комісії по САП. І проведення прозорого конкурсу, – такого, як свого часу забезпечили ми для обрання керівництва Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищого антикорупційного суду.

Зі свого боку в діалозі з нашими міжнародними партнерами зроблю все від мене залежне, щоби українці не потерпали через власну владу. Безвіз є і буде! Ми не для того його виборювали, щоби дозволити комусь знищити один із найбільших здобутків, символ того, що ми є частина європейської цивілізації.

А от кого слід позбавити безвізу, так персонально тих народних депутатів, які сьогодні голосували за постанову по Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Хай сидять вдома в закапелках свого кварталу і не зазіхають на наші права і свободи.

Джерело: блог Петра Порошенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.