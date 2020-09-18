Кількість справ проти Порошенка вже тягне на Книгу рекордів Гіннеса – Гончаренко



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На фейкові розслідування проти Порошенка витрачаються десятки мільйонів гривень платників податків, - Гончаренко

Сьогодні кількість справ проти Порошенка дійшла до 58, це те, що точно знають його адвокати, - нардеп

У своєму бажанні переслідувати п’ятого президента, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка влада вже дійшла до абсурду, а кількість сфабрикованих справ тягне на Книгу рекордів Гіннеса. Про це журналістам під Офісом генпрокурора заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

«За заявами Дубінського відкриваються чергові кримінальні справи проти п’ятого президента Порошенка. Більше того, сьогодні кількість дійшла до 58. Це те, що точно знають адвокати Петра Порошенка. Це якийсь абсурд. Це можна в Книгу рекордів Гіннеса подавати. Скільки можна відкрити справ на одну людину. 158? 358? Безкінечна якась кількість», – іронізує Гончаренко.

Він зауважив, що на ці фейкові розслідування витрачаються гроші платників податків. «Бо це треба комусь розслідувати – всю цю маячню. Уявіть собі: це десятки мільйонів гривень зарплати всіх цих слідчих, прокурорів, які все це супроводжують», – наголошує Гончаренко.

«Я хочу запитати пані Венедіктову, вона є перша особа в системі, фактично, боротьби зі злочинністю в Україні. Її роль як генеральної прокурорки є дуже принципово і важливо. В мене питання: вона так бачить пріоритети боротьби зі злочинністю? Тобто це 58 абсурдних справ проти п’ятого президента за позовами в тому числі таких як Дубинський? Чи, може, вже час самих цих панів розслідувати?», – говорить Гончаренко.

Народний депутат також зауважив, що ДБР перетворилося з правоохоронного органа в «Державне бюро репресій». «Чому деякі справи, які підслідні НАБУ, розслідує ДБР? Чому взагалі ДБР стало головним органом «Державне бюро репресій і переслідувань»? Я думаю, що це дуже важлива тема, тому що Венедіктова була в.о. Директора ДБР до того, як стала генеральною прокуроркою. Я хочу звернути на це її увагу, про це з нею говорити як народний депутат України і вимагати від неї відповідної реакції», – пояснив Гончаренко.

Як повідомлялося, ексгенпрокурор Руслан Рябошапка вважає, що справи проти Порошенка потрібні Венедіктовій для процесу «кошмарення».

Нагадаємо, 11 вересня на брифінгу адвокат п’ятого президента Ілля Новіков повідомив, що проти Петра Порошенка порушили 15 нових безглуздих справ. Він наголосив, що всі попередні провадження проти Порошенка зайшли в глухий кут, тож тепер «за командою з Офісу президента силовики наплодили нові провадження».