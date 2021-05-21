«Роттердам+»: новий прокурор закрив справу через відсутність складу злочину

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше 4 років

Спеціалізована антикорупційна прокуратура четвертий раз закрила справу «Роттердам +» через відсутність в ній складу злочину. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

Рішення про закриття справи було прийнято старшим прокурором групи прокурорів Денисом Демковим 20 травня після вивчення «понад 100 томів письмових матеріалів та 350 Гб відеозаписи допитів», повідомило НАБУ.

У бюро заявили, що не згодні з оцінкою матеріалів справи новим прокурором.

Нагадаємо, це четверте закриття дала «Роттердам+» через відсутність в ній складу злочину. Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення виносилися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора в справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлені ні збитки від дії формули, ні потерпілі.