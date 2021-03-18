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    Економіка та фінанси

    ВАКС втретє підтвердив законність дій прокурора, який закрив справу «Роттердам+»

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    ВАКС втретє підтвердив законність дій прокурора, який закрив справу «Роттердам+»

    Розслідування справи «Роттердам+» тривало з березня 2017 по серпень 2020 року

    Вищий антикорупційний суд втретє за останні півроку підтвердив законність і обґрунтованість дій прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який постановив закрити справу «Роттердам+» через відсутність в ній складу злочину.

    Відповідне рішення 18 березня оголосила суддя Оксана Олійник.

    «Заяву Запорізького феросплавного заводу про відвід прокурора залишити без задоволення», – повідомила слідча суддя.

    Позов про заміну прокурора подавав Запорізький завод феросплавів Ігоря Коломойського. Завод олігарха був визнаний єдиним «потерпілим» від дії формули «Роттердам+».

    На всіх етапах судового розгляду позов заводу Коломойського повністю підтримали детективи Національного антикорупційного бюро.

    Раніше НАБУ самостійно, без адвокатів Ігоря Коломойського, зверталося до суду з проханням заміни прокурора, однак суд став на сторону САП, підвередивши законність і обґрунтованість дій прокурорів.

    Нагадаємо, розслідування справи «Роттердам+» тривало з березня 2017 по серпень 2020 року. 27 серпня 2020 року прокуратура закрила справу через відсутність складу злочину. В ході слідства не було встановлено ані збитків від дії формули, ані потерпілих.

    Це рішення було визнано законним і обґрунтованим Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом, рішення якого вступило в силу 17 листопада 2020 року.

    Однак за позовом ще одного заводу Ігоря Коломойського – Нікопольського заводу феросплавів – справа була відновлена.

    21 січня 2021 року прокуратура повторно закрила справу «Роттердам+» через відсутність складу злочину. 25 січня 2021 року справу було знову відновлено і в той же день призупинено на невизначений термін.

    Теги: прокуратура НАБУ суддя САП Антикорупційний суд Роттердам+ Вищий антикорупційний суд
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